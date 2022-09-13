"Московский патруль": суд арестовал мужчину, угрожавшего скинуть с 13-го этажа ребенка

Перовский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который угрожал сбросить годовалую дочь с 13-го этажа.

Один из полицейских забрался в квартиру злоумышленника через соседний балкон. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже заявил, что представит инспектора к награде за смелость и самоотверженность. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

