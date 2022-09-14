ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке гражданина России, собиравшего информацию об инфраструктурных объектах для военной разведки Украины. Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, сообщает ТАСС.

"Пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", – заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, мужчина по заданию украинской разведки осуществлял сбор и передачу ее сотрудникам сведений об объектах военной и критической инфраструктуры Приморского края. При этом, отметили в ФСБ, задержанный в полной мере осознавал возможность использования этой информации против безопасности России.

Ранее в Московской области ФСБ задержала сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. Отмечается, что задержанный занимал должность директора по качеству на одном из авиационных заводов. По данным ведомства, мужчина передал на Украину сведения под грифом "совершенно секретно", к которым имел доступ.