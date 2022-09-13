Глава СК поручил возбудить дела после обстрела ВСУ Брянской и Белгородской областей

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дела в связи с разрушениями объектов гражданской инфраструктуры в Брянской и Белгородской областях после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области были частично разрушены несколько зданий, в том числе школы и местной администрации. В Брянской области после атаки ВСУ повреждены две опоры ЛЭП и железнодорожное полотно. Также в близи с неисправными конструкциями обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Теткино в Курской области. По данным СК России, в результате повреждения получили восемь домов, хозпостройки и автомобиль. Перечисленные факты будут зафиксированы и расследованы. Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям причастных к произошедшему лиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

