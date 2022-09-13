Бастрыкин поручил возбудить дело по факту задержания ВСУ учителей в Харьковской области

Фото: sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела по факту задержания Вооруженными силами Украины школьных педагогов, преподававших по российским программам в Харьковской области.

"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что действия преподавателей были квалифицированы Киевом как преступления.

Ранее премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны"). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

