Премьер Украины заявила о задержании учителей из РФ в Харьковской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Харьковской области задержали учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. Об этом заявил премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью изданию "Страна.ua".

По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны"). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

"Они совершили преступление против нашего государства. <...> Там серьезные сроки наказания", – подчеркнула Верещук.

Она подчеркнула, что российских учителей не будут рассматривать в качестве пленных для обмена. Премьер пояснила, что они не являются комбатантами, поэтому не подлежат обмену.

Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины планируют масштабное наступление в районе ЗАЭС. По его словам, украинские бойцы перебрасывают РСЗО HIMARS и гаубицы M777 в районе линии соприкосновения. Рогов добавил, что ВСУ планируют наступать в районе самой станции, переправ и восточнее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

