Глава СК поручил возбудить дело по факту угроз в адрес жителей Харьковской области

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступающих в адрес жителей Харьковской области угроз. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, в регионе выявили случаи угроз пророссийски настроенным гражданам от боевиков Вооруженных сил Украины.

"На появившемся в сети видео один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными карательные действия Вооруженных сил Украины против мирных жителей в Харьковской области. По его словам, действия ВСУ не укладываются ни в какие рамки. Он добавил, что над людьми издеваются, их пытают. Вместе с тем он отметил, что спецоперация будет продолжена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

