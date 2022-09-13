Учителя школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены в РФ

15:29
Фото: AP Photo/Andrii Marienko
Учителей и директоров школ из Харьковской области, пожелавших покинуть регион, перевезли на территорию России, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Он назвал фейками информацию о том, что в регионе были учителя из России.
"Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность. Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае", – пояснил министр.
Ранее премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогов будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
В Минпросвещения РФ позже сообщили, что информация о задержании в Харьковской области российских учителей не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что работающие на освобожденных территориях российские учителя находятся в безопасности, а подобными заявлениями власти Украины демонстрируют свое отношение к жителям данных территорий.
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