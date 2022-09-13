Минпросвещения прокомментировало данные о задержании в Харьковской области учителей из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация о задержании в Харьковской области российских учителей не соответствуют действительности, заявили в Минпросвещения РФ.

"Все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности", – отметили ТАСС в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что работающие на освобожденных территориях российские учителя находятся в безопасности, а подобными заявлениями власти Украины демонстрируют свое отношение к жителям данных территорий.

Уточняется, что местные педагоги с 1 сентября осуществляют преподавательскую деятельность школах Харьковской области.

Ранее премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогов будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны"). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

