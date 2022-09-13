Песков назвал возмутительными карательные операции ВСУ против жителей Харьковской области

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными карательные действия Вооруженных сил Украины против мирных жителей в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
По его словам, действия ВСУ не укладываются ни в какие рамки.
"Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно. Специальная военная операция будет продолжаться", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогов будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, судить будут и украинских преподавателей, которые использовали российские образовательные программы. Они будут проходить по статье о коллаборационной деятельности, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.
В Минпросвещения РФ позже сообщили, что информация о задержании в Харьковской области российских учителей не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что работающие на освобожденных территориях российские учителя находятся в безопасности, а подобными заявлениями власти Украины демонстрируют свое отношение к жителям данных территорий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что РФ будет добиваться выполнения всех целей спецоперации
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