"Рейд 112": автомобиль такси врезался в бетонное здание на улице Перерва

Около 00:45 автомобиль такси Kia Rio врезался в бетонное ограждение возле дома 90 на улице Перерва. Удар был такой силы, что бетонный блок отодвинулся, а машина перевернулась в воздухе, перелетела ограждение и встала на колеса. Буквально через секунду такси загорелось. Пострадал один человек.

Около 02:05 автомобиль BMW врезался в Chevrolet на Дмитровском шоссе. Пострадал один человек.

Примерно в 02:20 в службу 112 позвонили прохожие и сообщили, что у дома 16 в Большом Харитоньевском переулке обнаружили мужчину, лежащего на тротуаре без сознания. Рядом с пострадавшим валялся велосипед и рюкзак. Мужчина был трезв, но объяснить, что с ним произошло не мог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

