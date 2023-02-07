Не менее 40 человек погибли в результате оползней в Перу

Фото: AP/Martin Mejia

Не менее 40 человек погибли после сходов оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу. Об этом сообщает издание RPP.

Травмы в результате бедствия получили по меньшей мере 20 человек. По данным СМИ, причиной оползней стало наводнение в городе Миски. Разрушения получили порядка 200 жилых строений.

Оползни причинили вред около 2 тысячам семей. На данный момент команды спасателей организовали мероприятия по устранению бедствия. Уточняется, что из-за происшествия в районе ЧП было заблокировано множество автомобилей.

Ранее сообщалось, что 42 человека стали жертвами оползня в Индии. Происшествие случилось недалеко от строящейся железнодорожной станции в северо-восточном штате Манипур. Жертвами стихии стали военные, инженеры-железнодорожники, строители и несколько местных жителей.

Оползни сошли в южном регионе Перу

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