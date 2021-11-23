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Наука

23 ноября, 20:35

У осьминогов нашли уникальные интеллектуальные способности

наука

Фото: Depositphotos/wrangel

Необычные когнитивные способности у осьминогов нашли ученые Университета Квинсленда. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Специалисты сравнили уникальные структуры мозга головоногих моллюсков и связали их с поведением благодаря анализу томографических снимков центральной нервной системы.

По словам специалистов, мозги осьминогов различаются в зависимости от того, где обитает вид, как взаимодействует с другими животными и в какое время суток активен. Оказалось, что умственные способности значительно отражаются на анатомии мозга.

Значительно больший мозг с некоторыми свойствами, характерными для приматов, эксперты обнаружили у рифовых осьминогов. То, что осьминоги обладают сложными когнитивными способностями, демонстрирует их умение реагировать на другие виды животных во время совместной охоты и воспринимать их жесты.

Ранее редкого "стеклянного" осьминога удалось снять в Тихом океане. Он почти полностью прозрачный, видны только глаза, пищевод и нервная система.

Исследователи погрузили специального робота с камерой на глубину 650 метров. С помощью нее они зафиксировали, что общая длина тела моллюска составляет около 45 сантиметров.

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