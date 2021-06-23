Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО) нашли новый вид морских слизней в Беринговом море. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации исследователей, организм находился на глубине более 800 метров.

"Экземпляр, относящийся к данному роду, который по своим признакам отличался от известных видов, обнаружили в ходе траловой донной съемки в северо-западной части Берингова моря, на континентальном склоне Алеутской котловины", – уточнили в институте.

Новый вид назвали в честь русского и советского зоолога и ихтиолога Петра Шмидта.

В настоящий момент к семейству морских слизней ученые относят до 32 родов и более 400 видов. Эти рыбы обитают в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана. Научный интерес морские слизни представляют за счет отсутствия внешних элементов скелета и мягкого студенистого тела.

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