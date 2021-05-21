Ученые случайно открыли новый класс биомолекул

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Новый класс молекул, в которых есть соединения РНК с простыми сахарами, нашли исследователи из Стэнфордского университета, сообщает "Мир 24".

По словам ученых, это открытие стало неожиданностью. Исследователь Райан Флинн работал в лаборатории коллеги, где изучают гликопротеины, и задумался, а бывают ли простые сахара.

Глико-РНК начали искать на поверхности клеток и нашли их у грызунов, рыб и человека. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о том, что эти сахара когда-то выполняли важную функцию.

Ранее группа астрономов создала реалистичную симуляцию процесса формирования звезд. С помощью программы STARFORGE ученые смонтировали видео, на котором показан данный процесс.