Ученые показали процесс рождения звезд

Фото: youtube.com/Mike Grudić
Реалистичную симуляцию процесса формирования звезды создала группа астрономов. С помощью программы STARFORGE ученые создали видео, на котором показан данный процесс. Ролик размещен на YouTube. Детали работы над проектом специалисты опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Майкл Грудич, который является одним из авторов проекта, указал в описании, что симуляция изображает формирование звезды из массивного молекулярного облака. В процессе учитываются такие явления как радиация и галактические ветры.
"Другие модели симулируют состояние только небольшого участка газового облака, в котором формируются звезды, а не всего облака в высоком разрешении. Мы упускаем из виду множество факторов, влияющих на состояние звезды, не видя всей картины", – отметил ученый.
Ранее ученые зафиксировали крупнейшую за последние два года магнитную бурю на Земле. Явление произошло 12 мая 2021 года. Его пик пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени, после чего в течение часа возмущенность магнитного поля Земли пришла в норму.
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