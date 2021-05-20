Специалист рассказал, как предупредить опухоль толстой кишки

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Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков считает, что предупредить опухоль толстой кишки можно в 50% случаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выполняя колоноскопию, санацию толстой кишки, удаляя полипы, которые могут быть в каких-то случаях предраковым заболеванием можно, предупредить опухоль толстой кишки", – пояснил специалист.

Ранее ученые из США и Канады выяснили, что препятствовать развитию рака может авокадо. В нем содержится вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе.