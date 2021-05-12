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Общество

10:48

Ученые нашли необычный способ избавиться от живота

медицина общество

Фото: depositphotos/studioM

Американские медики выяснили, что имбирь способствует сжиганию висцерального жира (обволакивает органы). Соответствующее исследование опубликовано Национальной медицинской библиотекой США, сообщает Pravda.ru.

В ходе эксперимента ученые разделили женщин на две группы: в течение 12 недель одним давали экстракт имбиря, другим – плацебо. В итоге у первых наблюдалось уменьшение живота, снижение аппетита и уровня глюкозы в крови. В то же время на показатели уровня холестерина прием пряности никак не повлиял.

Повторить эксперимент можно и в домашних условиях. По словам исследователей, для этого достаточно отрезать небольшой кусок имбиря, положить его в 150 миллилитров воды и варить на медленном огне в течение 5–10 минут. Полученный отвар нужно процедить и выпить.

Ранее физиологи из Гранадского университета выяснили, как кофеин влияет на похудение. Оказалось, что чашка кофе за 30 минут до тренировки ускоряет процесс жиросжигания в организме.

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