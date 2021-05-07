Ученые выяснили, как продлить жизнь

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Ученые из Национального института рака и Национального института старения США выяснили, что на продолжительность жизни человека влияет количество шагов, которое он ежедневно проходит. Результаты их исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Network.

На протяжении трех лет специалисты наблюдали за почти пятью тысячами людей старше 40 лет. Предварительно их разделили на три группы: одна проходила в день 4 тысячи шагов, другая – 8 тысяч, и последняя – 12 тысяч шагов.

Ученые установили, что во втором случае риск смерти от какого бы то ни было недуга снижается на 51%, а в третьем – на 65%.

Ранее исследователи из США выяснили, что употребление красного острого перца положительно влияет на продолжительность жизни у людей. Среди тех, в чьем рационе продукт присутствовал регулярно, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний падала на 26%, а от онкологических – на 23%.

