Arkeonews: ученые нашли следы лечебных трав возрастом 15 тыс лет в пещере Марокко

05 ноября, 16:55Наука
Фото: arkeonews.net
Древние жители Марокко могли использовать лекарственные травы еще 15 тысяч лет назад, пишет Arkeonews со ссылкой на исследование в журнале Nature.
Ученые нашли лечебные травы в пещере, открытой еще в 1908 году. Она считается древнейшим местом захоронений в Северной Африке.
По информации исследователей, в пещере обнаружили хвойник (эфедру). Растение находилось в части пещеры для захоронений и погребальных ритуалов. Возраст останков и хвойника оказался одинаков. По мнению ученых, это подтверждает, что растение в пещеру принесли люди.
Предыдущие исследования также подтверждают, что человеческие сообщества широко использовали хвойник для лечения простуды и против кровотечений. Однако находка в Марокко может считаться старейшим свидетельством использования этих лекарственных трав.
Кроме того, в пещере нашли древнейший череп со следами хирургической операции.
Ранее ученые обнаружили в Аргентине древнейшую окаменелость гигантского головастика, который обитал на Земле более 160 миллионов лет назад. На поверхности песчаниковой плиты исследователи увидели следы, оставленные частями черепа и позвоночника, а также глазами этого представителя земноводных.
До этого американские ученые под слоем минерала пирита обнаружили новый вид животных Lomankus edgecombei. Окаменелости пролежали под "золотом дураков" 450 миллионов лет.