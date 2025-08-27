В Новой Зеландии объявили о поисках партнера для редкой улитки с необычной раковиной

Фото: 123RF/mariok

В Новой Зеландии объявили о поисках партнера для редкой улитки Нед, у которой раковина закручена против часовой стрелки. Об этом пишет издание New Zealand Geographic.

Существо обнаружила жительница региона Вайрарапа Жизель Кларксон.

"Я выдернула большое растение, и улитка упала в землю... Я подняла ее и заметила, что что-то не так. Сначала подумала, что это другой вид, но потом поняла, что это редкая левша", – рассказала она СМИ.

Из-за строения Нед нуждается в партнере с таким же завитком. По информации журналистов, вероятность найти вторую такую улитку крайне мала, потому что эта особенность встречается у одной на 40 тысяч особей.

СМИ призвало жителей Новой Зеландии осматривать свои сады и парки в поиске редких улиток, а фотографии особей отправлять на специально созданный почтовый ящик для Неда.

