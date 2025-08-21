Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 19:23

В мире
Главная / Новости /

Daily Mail: испанский пляж закрыли из-за нашествия опасного морского слизня

В Испании закрыли пляж из-за нашествия морского слизня – СМИ

Фото: 123RF/veliferum

Один из испанских пляжей закрыли для туристов из-за нашествия морского слизня, сообщает "Радио 1" со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Красный флаг был поднят на побережье к северу от курорта Торревьеха в муниципалитете Гуардамар-дель-Сегура. Для купания стал недоступен участок, протяженность которого превышает 11 километров.

По информации местных властей, заходить в море нельзя будет до особого распоряжения. Туристов призвали при обнаружении слизня не трогать его и сообщить об этом спасателям.

Морской слизень или "голубой дракон" представляет собой моллюска яркого окраса, обитающего в теплых водах. Его укус является опасным для здоровья и жизни. После него могут возникнуть тошнота и сильная аллергия.

Ранее рой саранчи окружил водителя на федеральной трассе в Дагестане. Мужчина столкнулся с вредителями в районе Кизляра. Из-за количества насекомых вдали образовалась своеобразная дымка.

Испанские слизни вновь заполонили Москву

Читайте также


за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика