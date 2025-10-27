Мужчина поймал сома весом 47 кг и побил 20-летний рекорд в США

Фото: 123RF.com/naykirin

Мужчина поймал сома весом 47,6 килограмма в американском штате Айова, побив 20-летний рекорд по размеру выловленной рыбы, сообщает News.ru со ссылкой на телеканал WHO-DT.

По данным журналистов, длина выловленного сома составляет 152,4 сантиметра. Как отметил рыбак, вылов сома занял 35 минут. Он поместил рыбу в контейнер и направил специалистам. Спустя время мужчина выпустил сома в реку.

Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в 2004 году. Тогда рыбаку удалось поймать 45-килограммового сома.

