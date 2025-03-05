В Индии рыбаки выловили и продали огромную акулу за 100 тыс руб

Фото: kalingatv.com

В Индии рыбаки выловили огромную акулу весом 200 килограммов и продали ее за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Kalinga TV.

Рыба попалась в сети мужчин на побережье штата Одиша. Как пишет портал, чтобы вытащить акулу на берег, рыбакам потребовалось приложить большие усилия. После этого хищника отвезли в рыболовецкий центр города Дигха в штате Западная Бенгалия.

Посмотреть на акулу пришли туристы и местные жители. Затем рыбаки провели торги, по итогам которых рыбу выкупили за 100 тысяч рупий (100 тысяч рублей), что стало значительно большей ценой обычному улову, добавило издание.

Ранее биологи зафиксировали редкий случай появления глубоководного удильщика, который также известен под названием морской черт, у поверхности воды. При этом специалисты так и не установили причины подобного явления. Предположительно, оно могло быть вызвано заболеванием, изменениями морских течений или попыткой рыбы сбежать от хищника.