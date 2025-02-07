Редкий глубоководный удильщик замечен у берегов острова Тенерифе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Condrik – Tenerife

Биологи-исследователи экологической организации Condrik Tenerife зарегистрировали редчайший случай появления глубоководного удильщика, который также известен под названием морской черт (Melanocetus johnsonii), у поверхности воды. Он подплыл к берегам одного из островов испанского Канарского архипелага Тенерифе.

"Легендарная рыба, которую мало кому посчастливилось наблюдать вживую", – сказано в публикации организации в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Неординарный случай удалось записать на видео. Он может оказаться первым зарегистрированным случаем наблюдения живой взрослой особи данного вида в дневные часы. До этого в подобных обстоятельствах удавалось наблюдать только личиночные стадии удильщика или мертвых взрослых особей.

При этом специалисты так и не установили причины подобного явления. Предположительно, оно могло быть вызвано заболеванием, изменениями морских течений или попыткой рыбы сбежать от хищника.

Ранее в районе Таймыра, недалеко от Норильска, впервые за 40 лет был пойман сибирский осетр, который считался исчезнувшим. Этот вид рыб включили в Красную книгу в 1982 году. С тех пор не было никаких сведений об их поимке, которые бы попали в промысловую статистику, научные отчеты или публикации.

