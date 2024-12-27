На Таймыре обнаружили сибирского осетра, которого считали исчезнувшим

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В районе Таймыра, недалеко от Норильска, впервые за 40 лет был пойман сибирский осетр, который считался исчезнувшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслава Бизикова.

Сибирского осетра пясинской популяции включили в Красную книгу в 1982 году. С тех пор не было никаких сведений о его поимке, которые бы попали в промысловую статистику, научные отчеты или публикации, обратил внимание Бизиков.

В реке Пясина удалось поймать 16 особей, что служит доказательством естественного образа размножения рыбы в регионе.

Также исследователь обратил внимание на важность проведения работ по улучшению условий обитания и увеличению популяции сибирского осетра.

Между тем в Москве в 2024 году заметили восемь видов редких животных. В числе замеченных оказались дятел зеленый, клинтух, коршун черный, лунь полевой, осоед обыкновенный, цапля серая, жужелица золотистоямчатая и перламутровка лаодика. Все эти животные занесены в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувшие.