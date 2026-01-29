Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке за 700 миллионов рублей

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу недвижимость в России. За дом в охраняемом поселке звезда планирует получить 700 миллионов рублей, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пришло время"

Фото: legion-media.com/Roth Stock Archives

Американский актер и режиссер Стивен Сигал решил продать недвижимость в России, сообщили СМИ. Дом находится в закрытом охраняемом поселке на Рублево-Успенском шоссе. Общая площадь особняка составляет 500 квадратных метров. Резиденция расположена на участке в 15 соток и состоит из двухэтажного особняка, в котором есть кинотеатр и гараж, а также гостевого дома с баней и беседки-барбекю.

На сервисе, специализирующемся на сделках с недвижимостью, обозначена цена за усадьбу Сигала в 700 миллионов рублей. Кроме того, агентство, которое занимается продажей особняка, представило видеоролик, в котором актер рассказал о плюсах своего дома. Он также отметил, что "пришло время" продать особняк. По неподтвержденной информации, актер приобрел в Подмосковье жилье поменьше.

Актер давно и тесно связан с Россией: в 2016-м Стивен получил российское гражданство, в 2018-м был назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В 2024 году президент РФ наградил Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Помимо прочего, у Сигала есть бизнес в РФ, как и у его сына Доминика, а в 2024-м наследник актера тайно женился в Москве на модели Айрин Даниловой.

Американский актер не раз высказывался по поводу России. В декабре 2025-го на церемонии награждения премии "Мы вместе" Стивен отметил, что горд быть частью российского общества и планирует продолжать жить и работать в РФ.

В свою очередь, председатель общественной организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов публично выступил с предложением присвоить Сигалу звание заслуженного артиста РФ.

Звезда боевиков

Фото: legion-media.com/Collection Christophel

Стивен Сигал родился в 1952 году в США. С детства занимался восточными единоборствами. Известность ему принесли роли в боевиках, среди которых "Смерти вопреки" (1990), "Помеченный смертью" (1990), "Во имя справедливости" (1991), "Иностранец" (2003), "Смертельный удар" (2008). Позже актер стал выступать в фильмах и в качестве соавтора сценариев и постановщика боевых сцен. В 1994-м дебютировал как режиссер. В фильмографии 73-летней знаменитости более 60 ролей.

В последнее время актер активно занимается благотворительностью, однако в октябре 2025-го Сигал рассказал журналистам о желании вернуться на экраны и сняться в российском кино. А уже в ноябре СМИ со ссылкой на американского продюсера Стивена Мао сообщили, что Сигал снимется сразу в трех совместных проектах России и США в 2026 году. По словам кинодеятеля, действие фильмов развернется в РФ и других странах. По задумке, одна из лент будет сочетать черты боевика и "духовной истории".

Помимо этого, в декабре 2025-го Стивен в интервью раскритиковал американский кинематограф за отсутствие объективности и клишированные образы "плохих русских". При этом актер отметил, что в России есть талантливые кинематографисты, с которыми необходимо сотрудничать и обмениваться опытом.

Сигал также работал над документальным фильмом об СВО "Во имя справедливости". Актер планировал представить проект "на мировом уровне" в январе-феврале 2026-го.