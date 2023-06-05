Песков заявил об остром дефиците взаимного доверия между Россией и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщил, что Россия и Штаты переживают острую нехватку взаимного доверия. Об этом сообщает RT.

Салливан ранее заявил о готовности США работать с РФ над соглашением на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на период после 2026 года.

"Мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение", – заявил Песков.

Помимо этого, пояснил представитель Кремля, Россия готова рассматривать предложение после того, как увидит шаги по его продвижению по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что страна всегда открыта к диалогу.

Однако в текущих условиях ориентироваться на заявления прессы достаточно сложно, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Особенно, когда в двусторонних отношениях наблюдается острый дефицит взаимного доверия.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе публичного выступления кандидат в президенты США Никки Хейли заговорила о возможном союзе с Россией. Однако позже пресс-служба ее предвыборного штаба заявила, что политик оговорилась.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после этого заявил, что "просвета" в отношениях между двумя странами не просматривается. По его словам, текущие обстоятельства не вызывают оптимизма.

