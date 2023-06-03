Москва ценит помощь Кубы в противостоянии с Западом – Медведев

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Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил благодарность лидеру Кубинской революции Раулю Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве на фоне гибридной войны с Западом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.

"В ходе телефонного разговора Медведев заявил, что динамика российско-кубинского диалога отражает большую работу по углублению многоплановых связей, которые будут наращиваться и в дальнейшем", – отмечается в сообщении.

По словам зампреда Совбеза, Москва ценит поддержку Кубы в условиях гибридной войны против России, которую развязали США и НАТО.

Кроме того, Медведев поздравил кубинского политика с 92-летием. В свою очередь, Кастро поблагодарил Медведева и высказал полную поддержку России в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала инструментом войны Запада против Российской Федерации. Он считает, что в настоящее время с Украиной бесперспективно заниматься решением сложившейся ситуации.

Песков добавил, что Францию нельзя называть нейтральным государством по отношению к украинскому конфликту.



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