12:49Политика
Просвета в отношениях России с США пока не просматривается – Ушаков
Фото: kremlin.ru
Просвета в отношениях России с Соединенными Штатами Америки пока не просматривается. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.
"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке – оптимизма это особо не вызывает", – сказал дипломат.
Ранее кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании заключить союз с Россией.
Хейли рассказала, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для США, поэтому необходимо объединиться с другими – Россией, Австралией, Японией, Израилем.
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