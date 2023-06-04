Просвета в отношениях России с США пока не просматривается – Ушаков

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Просвета в отношениях России с Соединенными Штатами Америки пока не просматривается. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.

"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке – оптимизма это особо не вызывает", – сказал дипломат.

Ранее кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании заключить союз с Россией.

Хейли рассказала, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для США, поэтому необходимо объединиться с другими – Россией, Австралией, Японией, Израилем.