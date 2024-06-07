СК возбудил дело о халатности после убийства зампреда "Зова народа" Еговцева

Фото: vk.com/Антон Еговцев

Следственный комитет завел дело по статье о халатности после убийства заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о проведенном комплексе следственных действий. В настоящее время ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Еговцева убили утром 7 июня около его дома в Подмосковье. Его тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями. Мужчина скончался от потери крови. Подозреваемым стал житель Лобни 1986 года рождения.

По факту случившегося следствие завело уголовное дело. Также ведомство установило, что супругу погибшего длительное время преследовал злоумышленник.

В свою очередь, руководитель движения "Зов народа" Сергей Зайцев подтвердил, что подозреваемый в убийстве знал жену Еговцева еще с юных лет и был в нее безответно влюблен. Злоумышленник также просил самого Еговцева бросить женщину.

В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в реанимации, так как Еговцев перед смертью успел нанести ему ножевое ранение.