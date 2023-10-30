Более 170 мероприятий организуют в Москве в рамках акции "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 170 мероприятий организуют в Москве в рамках проведения акции "Ночь искусств" в День народного единства, 4 ноября. О программе рассказали в столичном департаменте культуры.

В городе задействуют более 100 площадок – "Новый Манеж", Театр эстрады, "Царицыно", Государственный музей А. С. Пушкина, Парк Горького, кинотеатры "Москино" и другие.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, в этом году мероприятия будут посвящены теме "Россия объединяет".

"Приглашаем москвичей и туристов на спектакли, концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки", – добавила она.

Начнется программа с экскурсии "Поэтический променад", в рамках которой 30 артистов предстанут в образе Владимира Маяковского. Желающие смогут больше узнать о жизни и творчестве поэта.

В 20:00 в Театре эстрады народный артист РФ Сергей Жилин и оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" выступят с музыкальной программой "Рахманинов – многогранность гения".

Также москвичам и гостям столицы предлагают насладиться мелодиями эпохи барокко в исполнении капеллы "Русская консерватория". Концерт пройдет в Белом зале правительства Москвы.

В праздничный день в "Новом Манеже" пройдет сразу несколько мероприятий. Организаторы предупреждают о необходимости регистрации.

Отдельная театральная программа запланирована в музее-заповеднике "Царицыно".

Кроме того, всех желающих приглашают посетить моноспектакль Владимира Стержакова "О вреде табака", который пройдет в 18:00 в Баженовском зале Большого дворца, а в 20:00 состоится выступление исполнителя Антона Прокофьева.

Также в этот день в усадьбе Воронцово можно посетить лекцию искусствоведа Вероники Терлецкой, которая расскажет о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I. Записаться следует заранее по телефону +7 (495) 936-00-92.

Короткометражные работы "Головокружение" и "Телеграмма" режиссера Юлии Горбачевской покажут в кинотеатрах "Салют" и "Искра". На mos-kino.ru ведется предварительная запись.

С 11 по 17 сентября в Москве прошла музейная неделя. Для посещения площадок пользователям необходимо было заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Желающие могли, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно было осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса.



Сотни человек прибыли на выставку в "Манеже"