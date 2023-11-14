Стипендии президента для аспирантов в новом формате составят 75 тыс руб

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Президентские стипендии для аспирантов могут составить 75 тысяч рублей. Такое заявление сделал замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.

"Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования", – приводит его слова РИА Новости.

Секиринский заявил, что рассчитывает на выход указа до конца ноября, и в таком случае уже в этом году можно будет начать отбор стипендиатов.

По словам замглавы Минобрнауки, в конкурсе на стипендию будут участвовать аспиранты и их научные руководители. Выплаты будут получать аспиранты, а научный руководитель будет выступать гарантом того, что исследователь завершит свое диссертационное исследование.

Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что в связи с переходом на новую модель аспирантуры ведомство начало работу над повышением размера стипендии президента РФ для аспирантов.

На сегодняшний день аспиранты получают 4,5 тысячи рублей в месяц, а аспиранты, обучающиеся по приоритетным направлениям могут претендовать на получение 14 тысяч рублей. Тогда ведомство сообщало, что может поднять сумму стипендии до 50 тысяч рублей в месяц.



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