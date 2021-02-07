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Политика

18:43

Захарова оценила высылку трех европейских дипломатов из России

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова назвала вынужденной высылку трех европейских дипломатов из страны. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, – высылка дипломатов из трех европейских стран", – заявила представитель ведомства.

Захарова объяснила, что объявленные персонами нон грата сотрудники посольств принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

5 февраля стало известно, что из России высылают посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника посольства ФРГ. Им объявлен протест за участие в несогласованных акциях 23 января текущего года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала действия России необоснованными. По мнению политика, решение РФ также противоречит принципу верховенства права.

Россия высылает трех иностранных дипломатов после их участия в незаконных акциях

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