Захарова оценила высылку трех европейских дипломатов из России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова назвала вынужденной высылку трех европейских дипломатов из страны. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, – высылка дипломатов из трех европейских стран", – заявила представитель ведомства.

Захарова объяснила, что объявленные персонами нон грата сотрудники посольств принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

5 февраля стало известно, что из России высылают посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника посольства ФРГ. Им объявлен протест за участие в несогласованных акциях 23 января текущего года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала действия России необоснованными. По мнению политика, решение РФ также противоречит принципу верховенства права.

