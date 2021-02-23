В Москве задержали фигуранта дела о перекрытии движения на акции 23 января

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве задержали первого фигуранта делу о перекрытии дороги на несанкционированной акции 23 января.

Им оказался секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов.

"Суть претензий следователей к Марьясову не понятна и вину он, конечно, не признает", – сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, Марьясова поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Суд по избранию меры пресечения состоится 24 февраля.

По версии следствия, на акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве.

В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело.