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Происшествия

17:34

В Москве арестовали 1,2 тыс участников несогласованных акций с 23 января

суды происшествия

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Столичные суды арестовали в административном порядке свыше 1,2 тысячи человек за участие в несанкционированных акциях протеста с 23 января. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Всего поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, которые завели в связи с публичными мероприятиями, проходившими с 23 января. 59 дел завели по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию представителя власти" и 5 657 дел по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка проведения митинга".

"Всего по всем статьям КоАП РФ был арестован 1 251 человек", – уточнили в Мосгорсуде.

Ранее в Москве задержали фигуранта дела о перекрытии движения на акции 23 января. Им оказался секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов.

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