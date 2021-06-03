В Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды самокатов

12:50
Фото: spb.sledcom.ru
В Санкт-Петербурге начались обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после произошедшей серии наездов на несовершеннолетних. Информация об этом появилась на сайте регионального Следственного комитета.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.
Известно, что 1 июня в городе Колпине мужчина на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика. Ребенку потребовалась госпитализация. Виновника происшествия удалось установить, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку в Невском районе Петербурга. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По данным фактам возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Относительно других инцидентов проводится доследственная проверка.
В СК рассказали, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
"Проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовил предложения по регулированию движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности в местах отдыха. Это связано с участившимися случаями происшествий с участием электротранспорта.
Бастрыкин поручил регламентировать правила вождения электросамокатов в РФ
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