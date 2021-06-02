Юрист рассказал, нужны ли в России права для электросамокатов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Прежде чем вводить права для электросамокатов, нужно на законодательном уровне определить, кто ими управляет – водители или пешеходы. Таким мнением поделился автоюрист Лев Воропаев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"На сегодняшний момент Верховный суд вообще указал, что лицо, которое едет на самокате, является пешеходом без конкретизации, электросамокат или не электросамокат", – пояснил он. При этом он добавил, что тех, кто будет развивать на подобном транспорте большую скорость, могут приравнять к велосипедистам и, соответственно, потребовать от них передвигаться по крайней правой полосе или по велодорожкам. Также управлять электросамокатами будет запрещено и детям до 16 лет.
Воропаев не исключил, что если водителям будет необходимо иметь права для управления подобными видами транспорта, то его, вероятно, разделят на категории. Он также подчеркнул, что урегулировать вопрос "однозначно нужно", так как ДТП с участием некоторых самокатов могут иметь летальный исход.
Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список для водителей электросамокатов. В него будут попадать нарушители требований к использованию средств индивидуальной мобильности, с последующим запретом на их аренду в городских сервисах.
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