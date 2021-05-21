В МГД предложили рассмотреть создание черного списка нарушителей на электросамокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил столичному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проработать вопрос о создании черного списка нарушителей требований к использованию самокатов и другого подобного транспорта. По его словам, такой список должен предусматривать лишение права арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в городских сервисах.
"Современные способы передвижения стали для мегаполисов новой реальностью, однако в законодательной базе это пока не учтено. По инициативе фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других", – заявил Шапошников.
Он пояснил, что правила вождения СИМ должны быть включены в ПДД. Шапошников предлагает ограничить их скорость 25 километрами в час вообще и семью километрами в час при движении на пешеходных участках. Кроме того, участники обсуждения предлагают правительству Москвы разработать проект, регулирующий порядок передвижения на территориях городских парков, садов и в иных общественных пространствах и ограничить скорость передвижения на СИМ до 15 километров в час.
"Во-вторых, СИМ не являются транспортным средством, им запрещается движение по автомагистралям, для них вводятся специальные дорожные знаки и таблички, поддерживаем также предложение Министерства промышленности и торговли РФ об их обязательной маркировке. В-третьих, нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного или иного опьянения", – добавил он.
В подтверждение своей позиции спикер привел статистику, согласно которой в 2020 году число аварий с участием электротранспорта выросло на 66%, 156 из них случились в Москве, при этом пострадали 85 взрослых и 73 ребенка.
Ранее ввести ограничение скорости электросамокатов и другого подобного транспорта предлагали в Мосгорпарке. Предполагается, что на СИМ должно быть запрещено ездить в пешеходных зонах и на тротуарах парков, а их скорость не должна превышать 15 километров в час.
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