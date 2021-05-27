В ГД оценили предложение об амуниции для водителей электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член экспертного совета Госдумы РФ Петр Дворянкин высказался против инициативы руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова обязать водителей электросамокатов использовать защитную амуницию, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Он отметил, что еще в 2019 году были разработаны правила для электрических самокатов, но не были приняты.
"И пока что самокат, не электросамокат, а обычный самокат, то же самое, что ролики, то же самое, что скейтборд, то же самое, что пешеход. Электросамокат пока вообще ни к чему не относится. Более мощный электросамокат пытаются отнести к мопедам", – сказал эксперт.
Дворянкин считает, что, кроме регулирования на законодательном уровне, нужно развивать саму культуру езды.
"Если вы едете на электросамокате по тротуару, где пешеходы ходят, то не надо их сбивать, а если сбили, то не надо дальше избивать", – отметил политик.
Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой обязать водителей электросамокатов использовать шлемы или другую защитную амуницию во время езды. По его словам, в последнее время данный вид транспорта стал массово популярным у россиян.
Общественный деятель добавил, что отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации электросамокатов вызывает негативную реакцию у многих пешеходов, а также автомобилистов.
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