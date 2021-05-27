Эксперт оценил инициативу об амуниции для водителей электросамокатов

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал инициативу, согласно которой водители электросамокатов должны будут носить защитную амуницию. Об этом сообщает RT.

Шапарин отметил, что в настоящее время нет закона, регулирующего езду на электросамокате.

"Несмотря на то что они могут развивать высокие скорости, они говорят, что являются очень быстро едущими пешеходами. Соответственно, если они попадают в ДТП, то ответственности они никакой не несут, потому что технически они пешеходы", – сказал он.

По словам эксперта, нужно заниматься не деталями, связанными с ездой на электросамокатах, а вносить поправки в ПДД, которые приравняют этот вид транспорта к мопедам.

"Тогда автоматически будут нужны и шлемы, и водительские права – что еще важнее, потому что водитель электросамоката, конечно же, должен знать правила дорожного движения, раз уж он является его участником", – отметил Шапарин.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой обязать водителей электросамокатов использовать шлемы или другую защитную амуницию во время езды. По его словам, в последнее время данный вид транспорта стал массово популярным у россиян.

Общественный деятель добавил, что отсутствие четких требований безопасности и правил эксплуатации электросамокатов вызывает негативную реакцию у многих пешеходов, а также автомобилистов.

Число аварий с электросамокатами, по данным ЦОДД, выросло на 66% в 2020 году. Эксперты отмечали, что для изменения ситуации одних ограничений недостаточно. Важную роль играет ответственность граждан и культура катания на электросамокатах.