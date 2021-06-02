Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером вторника, 1 июня.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту травмирования четырехлетнего ребенка в одном из парков Колпинского района города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия ребенок был госпитализирован.

"Кроме того, следственными органами выясняются обстоятельства травмирования малолетней девочки и еще одного четырехлетнего ребенка в Невском и Московском районах города. В настоящее время инициирована передача материалов из органов полиции", – сообщили в СК.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об этих происшествиях и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовных дел.

Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список для водителей электросамокатов. В него будут попадать нарушители требований к использованию средств индивидуальной мобильности, с последующим запретом на их аренду в городских сервисах.