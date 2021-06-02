В СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил предложения по регулированию движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности в местах отдыха. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что в последнее время участились случаи инцидентов с участием электротранспорта, когда был причинен ущерб пешеходам и их имуществу. В полной мере урегулировать эти ситуации, по мнению членов СПЧ, не позволяет отсутствие необходимой правовой базы.

Предложения, направленные руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева, предполагают введение номерных знаков для электросамокатов, моноколес и прочего подобного транспорта, их внесение в ПДД, а также ограничение максимальной скорости движения.

Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список для водителей электросамокатов. В него будут попадать нарушители требований к использованию средств индивидуальной мобильности, с последующим запретом на их аренду в городских сервисах.

