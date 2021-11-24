Голикова заявила о видимом снижении заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.

По ее словам, сейчас на эти города приходится 20,8% от всех заболевших в России, тогда как еще две недели назад этот показатель составлял 30%. Она добавила, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 6,1%, до 175,6 человека на 100 тысяч населения.

"По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тысяч населения. На три столичных региона – Москву, Петербург и Московскую область – приходится на сегодняшний день 20,8% от всего количества заболевших", – сказала вице-премьер.

Ранее вирусолог призвал россиян не расслабляться из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, уже сейчас необходимо готовиться к возможной пятой волне COVID-19, однако избежать ее можно посредством достижения коллективного иммунитета, для чего гражданам следует активно прививаться.

