Песков прокомментировал новую версию гибели "Курска"

14:00
Фото: ТАСС/Семен Майстерман
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки Курск из-за столкновения с подлодкой НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, следствие уже пришло к окончательному выводу, поэтому другие гипотезы в Кремле не рассматривают.
"Мы версию оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", – пояснил он.
Российская подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который привел к последующей детонации.
22 ноября 2021 года адмирал Вячеслав Попов сообщил, что атомная подлодка "Курск" погибла из-за столкновения с субмариной НАТО. Он сообщал, что с вероятностью 90% знает название судна, которое столкнулось с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.
Стало известно, почему затонула подводная лодка "Курск"
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