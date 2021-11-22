Песков прокомментировал новую версию гибели "Курска"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки Курск из-за столкновения с подлодкой НАТО, сообщает РИА Новости.

По его словам, следствие уже пришло к окончательному выводу, поэтому другие гипотезы в Кремле не рассматривают.

"Мы версию оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", – пояснил он.

Российская подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который привел к последующей детонации.

22 ноября 2021 года адмирал Вячеслав Попов сообщил, что атомная подлодка "Курск" погибла из-за столкновения с субмариной НАТО. Он сообщал, что с вероятностью 90% знает название судна, которое столкнулось с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.