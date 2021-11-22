Адмирал Попов: подлодка "Курск" в 2000 году погибла от столкновения с субмариной НАТО

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Атомная подводная лодка "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости.

"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта", – заявил Попов.

Он подчеркнул, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки, которая совершила столкновение с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.

"Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с Курском", – отметил Попов.

По сообщениям СМИ, в день трагедии в районе российских учений находились атомная подводная лодка Memphis и Toledo ВМС США, а также британская субмарина Splendid.

В результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота, атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище находится самое большое захоронение членов экипажа.

Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации.

Весной 2018 года Владимир Путин назвал одной из причин трагедии с подводной лодкой "Курск" неудовлетворительное состояние армии РФ в те времена.

По словам главы государства, в момент катастрофы он только приступил к исполнению обязанностей президента и не знал о серьезных военных учениях в Балтийском море. Он отметил, что в трагедии нет ничего удивительного, если учесть, в каком состоянии находилась армия.

Президент добавил, что корпус подлодки практически лопнул в результате взрыва в торпедном отсеке. После катастрофы он встретился с родственниками погибших, чтобы поддержать их.