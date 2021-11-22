Сигналы SOS подавал не "Курск", а находившаяся рядом субмарина НАТО – адмирал Попов

08:59
Фото: ТАСС/Майстерман Семен
Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что на месте происшествия с подлодкой "Курск" в августе 2000 года располагалась субмарина НАТО. Именно с нее подавали сигнал бедствия, передает РИА Новости.
По официальной версии, российская подводная лодка затонула вследствие взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли. Однако Попов утверждает, что причиной происшествия было столкновение с другой субмариной.
Адмирал объяснил, что, вероятнее всего, подводная лодка НАТО следила за "Курском", но слишком приблизилась, что привело к столкновению. Попов добавил, что знает название субмарины с вероятностью 90%, но не может озвучить его, поскольку нельзя раскрывать информацию по доказательствам.
Военнослужащий также рассказал, что механический стук, который был выявлен на месте происшествия, не мог быть подан с "Курска". Это было установлено в ходе акустического анализа.
"У нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная. <...> Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с "Курском" и последующего большого взрыва боезапаса на "Курске", – добавил Вячеслав Попов.
В районе места, где проводились учения с применением подводной лодки "Курск", находились атомные подводные лодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Российская сторона запрашивала инспекцию данных субмарин, но получила отказ.
Вице-адмирал Олег Бурцев в 2020 году заявил, что на подводном ракетном крейсере "Курск", затонувшем 12 августа 2000 года в Баренцевом море, члены экипажа жили еще четыре-пять часов. По словам военнослужащего, за такой срок невозможно провести спасательную операцию.
Стало известно, почему затонула подводная лодка "Курск"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: