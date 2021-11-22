Сигналы SOS подавал не "Курск", а находившаяся рядом субмарина НАТО – адмирал Попов

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Адмирал Вячеслав Попов рассказал, что на месте происшествия с подлодкой "Курск" в августе 2000 года располагалась субмарина НАТО. Именно с нее подавали сигнал бедствия, передает РИА Новости.

По официальной версии, российская подводная лодка затонула вследствие взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли. Однако Попов утверждает, что причиной происшествия было столкновение с другой субмариной.

Адмирал объяснил, что, вероятнее всего, подводная лодка НАТО следила за "Курском", но слишком приблизилась, что привело к столкновению. Попов добавил, что знает название субмарины с вероятностью 90%, но не может озвучить его, поскольку нельзя раскрывать информацию по доказательствам.

Военнослужащий также рассказал, что механический стук, который был выявлен на месте происшествия, не мог быть подан с "Курска". Это было установлено в ходе акустического анализа.

"У нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная. <...> Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с "Курском" и последующего большого взрыва боезапаса на "Курске", – добавил Вячеслав Попов.

В районе места, где проводились учения с применением подводной лодки "Курск", находились атомные подводные лодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Российская сторона запрашивала инспекцию данных субмарин, но получила отказ.

Вице-адмирал Олег Бурцев в 2020 году заявил, что на подводном ракетном крейсере "Курск", затонувшем 12 августа 2000 года в Баренцевом море, члены экипажа жили еще четыре-пять часов. По словам военнослужащего, за такой срок невозможно провести спасательную операцию.

