Стали известны подробности разговора Путина и Клинтона о гибели подлодки "Курск"

05 октября, 15:53
Фото: AP Photo/File
Цифровая библиотека экс-президента США Билла Клинтона опубликовала стенограммы переговоров между ним и российским главой Владимиром Путиным. Записи стали доступны на сайте библиотеки.
На одной из них был зафиксирован разговор между Клинтоном и Путиным по поводу катастрофы подводной лодки "Курск". Американский лидер выразил соболезнования в связи со сложившейся ситуацией.
Путин же отметил, что у него было нормального выбора в этой катастрофе. Он сказал, что его рейтинги поднялись бы, если бы он сразу послал субмарину или попытался спасти людей.
"Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей", – сказал Путин.
Встреча происходила 6 сентября 2000 года. Она состоялась в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке.
Ранее вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, что после катастрофы на подлодке "Курск" люди были живы еще четыре-пять часов. Он подчеркнул, что за такой короткий отрезок времени невозможно провести спасательную операцию.
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