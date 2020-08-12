Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж "Курска"

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Вице-адмирал Олег Бурцев заявил, что на подводном ракетном крейсере "Курск", затонувшем 12 августа 2000 года в Баренцевом море, члены экипажа жили еще четыре-пять часов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На "Курске" люди 4–5 часов были живы. Патологоанатомы позже определили. Причина гибели – взрыв системы регенерации воздуха", – рассказал Бурцев.

Он подчеркнул, что за это время невозможно провести спасательную операцию, если не находиться рядом с атомной лодкой. Бурцев заявил, что спасательные отряды отправились к месту происшествия после того, как экипаж "Курска" не сообщил о выполнении торпедных заданий и о всплытии в назначенный срок.

По его словам, с объявлением тревоги в район катастрофы отправился корабль "Михаил Рудницкий" с двумя спасательными аппаратами на борту. Бурцев добавил, что моряки 24 раза пытались пристыковаться к комингс-площадке (конструкция для стыковки спасательного аппарата с субмариной. – Прим.ред.), однако так и не смогли этого сделать по техническим причинам.

"Я был на борту "Рудницкого". Потом обвиняли его моряков в том, что они не смогли пристать к комингс-площадке "Курска". Но ребята 24 попытки сделали! А причина неудачи была техническая!" – сообщил Бурцев.

В результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота, атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище находится самое большое захоронение членов экипажа.

Весной 2018 года Владимир Путин назвал одной из причин трагедии с подводной лодкой "Курск" неудовлетворительное состояние армии РФ в те времена.

По словам главы государства, в момент катастрофы он только приступил к исполнению обязанностей президента и не знал о серьезных военных учениях в Балтийском море. Он отметил, что в трагедии нет ничего удивительного, если учесть, в каком состоянии находилась армия.

Президент добавил, что корпус подлодки практически лопнул в результате взрыва в торпедном отсеке. После катастрофы он встретился с родственниками погибших, чтобы поддержать их.