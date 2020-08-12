Память погибших подводников АПЛ "Курск" почтят в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В среду, 12 августа, в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные двадцатой годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск". Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин, в полдень в Николо-Богоявленском Морском соборе пройдет панихида, а в 14:00 на Серафимовском кладбище у мемориала возложат цветы, отдадут воинские почести погибшим подводникам и проведут краткий траурный митинг.

Памятные мероприятия в этот день также пройдут в Курске, Воронеже, Севастополе, Владивостоке, Видяеве, Североморске и Балтийске.

В результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота, атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище находится самое большое захоронение членов экипажа.

Весной 2018 года Владимир Путин назвал одной из причин трагедии с подводной лодкой "Курск" неудовлетворительное состояние армии РФ в те времена.

По словам главы государства, в момент катастрофы он только приступил к исполнению обязанностей президента и не знал о серьезных военных учениях в Балтийском море. Он отметил, что в трагедии нет ничего удивительного, если учесть, в каком состоянии находилась армия.

Президент добавил, что корпус подлодки практически лопнул в результате взрыва в торпедном отсеке. После катастрофы он встретился с родственниками погибших, чтобы поддержать их.

