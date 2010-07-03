Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:50

Умер Михаил Моцак, руководитель учений, во время которых погибла лодка "Курск"

утраты общество

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Умер вице-адмирал Михаил Моцак – командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых погибла подлодка К-141 "Курск". Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

"Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни", – сообщил агентству представитель клуба.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году он окончил Нахимовское училище в Севастополе. Служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командовал атомной подводной лодкой на Северном флоте.

В 1995-1999 годах был командующим 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас 11-я флотилия).

12 августа 2000 года затонула подлодка "Курск" проекта 949А в ходе учений Северного флота. Погибли все 118 моряков, которые были на борту. Моцак в тот момент занимал должность начальника штаба, первого заместителя командующего Северным флотом. Он был одним из тех, кто руководил учениями. Позднее он руководил подъемом "Курска" со дна Баренцева моря.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика