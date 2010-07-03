Умер Михаил Моцак, руководитель учений, во время которых погибла лодка "Курск"

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Умер вице-адмирал Михаил Моцак – командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых погибла подлодка К-141 "Курск". Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

"Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни", – сообщил агентству представитель клуба.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году он окончил Нахимовское училище в Севастополе. Служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командовал атомной подводной лодкой на Северном флоте.

В 1995-1999 годах был командующим 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас 11-я флотилия).

12 августа 2000 года затонула подлодка "Курск" проекта 949А в ходе учений Северного флота. Погибли все 118 моряков, которые были на борту. Моцак в тот момент занимал должность начальника штаба, первого заместителя командующего Северным флотом. Он был одним из тех, кто руководил учениями. Позднее он руководил подъемом "Курска" со дна Баренцева моря.